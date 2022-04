Brescia, il tram prende velocità: entro aprile l’affidamento gara

(red.) Si sono chiusi lunedì 4 aprile i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al bando per l’appalto del tram di Brescia, infrastruttura che prevede che la prima corsa sia effettuata nel 2029.

Ora il cronoprogramma prevede che il progetto sia affidato all’azienda che presenterà la migliore offerta di realizzazione entro lo stesso mese di aprile (base d’asta 4.294.279 euro), quindi il progetto definitivo entro l’estate e poi l’avvio dei cantieri, che dureranno cinque anni.

Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha stanziato 359 milioni di euro a favore del progetto del tram di Brescia sulla direttrice Pendolina-Fiera che risulta in questo modo quasi integralmente coperta dal finanziamento statale (costo stimato 363 milioni di euro).

Dopo l’affidamento della gara, scatteranno i 120 giorni nei quali il committente la redazione, più altri 30 per eventuali adeguamenti. Per la fine dell’estate il progetto definitivo sarà pronto. Il resto del tempo, fino alla fine del 2023, sarà dedicato al progetto esecutivo e alla gara d’appalto integrato. Tutto perfettamente in linea con i tempi dettati dal effettuerà la redazione del progetto e altri 30 giorni per eventuali adeguamenti. L’avvio dei lavori è previsto per il 2024 e la conclusione entro il 2029.

La tratta di 11.65 chilometri della linea T2 avrà 3,8 km in sede propria, separata dal traffico automobilistico, con 24 fermate, i parcheggi scambiatori ai due capolinea.

E’ prevista l’alimentazione elettrica mediante catenaria, tranne nelle tratte centrali dove i tram transiteranno in autonomia grazie a batterie installate a bordo dei mezzi. La linea servirà soprattutto la zona Ovest della città, quella non coperta dal servizio della metropolitana leggera.

I mezzi, ciascuno dei quali lungo 35 metri, potranno ospitare fino a 220 passeggeri. Le corse saranno ogni sei minuti ed i convogli viaggeranno a 18 km/h.

La fermata alla Fiera sarà, insieme con quella alla stazione ferroviaria, la più strategica, con l’obiettivo di intercettare il traffico veicolare in ingresso nella zona Ovest della città e con un parcheggio multipiano di scambio con disponibilità di 1200 posti.