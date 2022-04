Edilizia, Ance Brescia: “Recedere dai contratti, costi insostenibili”

(red.) L’allarme lo lancia direttamente Ance Brescia, l’Associazione nazionale costruttori edili: con i rincari delle materie prime, dell’energia e, anche, dei carburanti, c’è il rischio che le grandi infrastrutture in cantiere in provincia subiscano uno stop.

Il collegio costruttori bresciani chiede l ‘”immediata sospensione delle opere in corso di esecuzione, accompagnata dalla contestuale richiesta di aprire urgentemente un tavolo di confronto con l’amministrazione di riferimento per trovare soluzioni negoziali, evidentemente straordinarie, che possano soddisfare gli interessi di ambo le parti, considerando che la normativa di riferimento non disciplina situazioni estreme come quelle che stiamo attraversando ora”.

“In mancanza di tali accordi”, sottolinea Ance, “suggeriamo alle imprese di procedere con la risoluzione contrattuale per causa di forza maggiore ed eccessiva onerosità sopravvenuta”.

Il documento è stato trasmesso anche ai sindaci, ai responsabili degli uffici tecnici e al presidente del Collegio geometri Giuseppe Zipponi, per fare fronte ad una situazione che comporterebbe, per i costruttori, lavorare in perdita.

Che la situazione sia critica lo descrive Ance nella lettera, in cui sottolinea “l’ulteriore aumento dei costi dell’acciaio di circa il 20% in dieci giorni, come di bitume e alluminio, l’irreperibilità di molti materiali, il fermo della catena di approvvigionamento che sta paralizzando progressivamente i cantieri, nonché la volatilità delle tariffe di elettricità, gas e carburanti che rende insostenibile l’economia dei cantieri e i trasporti”.

“Le misure governative finora adottate per contrastare il caro materiali nei lavori pubblici non sono sufficienti, in quanto sono troppo limitate e hanno tempi di attuazione incompatibili con l’emergenza in atto”. Revocare i contratti, per il Collegio costruttori è “al momento l’unica soluzione possibile”, La richiesta di Ance è che i” progetti delle prossime gare siano basati su prezzi reali e aggiornati alla situazione contingente”.