Prezzi del bitume alle stelle, si fermano asfaltature e cantieri

(red.) Il rincaro delle materie prime blocca i lavori pubblici che, di consuetudine, sulle strade. riprendono con la stagione primaverile.

Il costo degli asfalti blocca le betoniere e le presse ed i cantieri già avviati sono ora fermi. Succede in provincia di Brescia, come conferma il numero uno in Broletto, Samuele Alghisi che ha sottolineato come il costo eccessivo dei materiali ha, di fatto, interrotto le asfaltature previste dal 7 marzo nella Bassa Bresciana.

Alla fine dell’anno il bitume costava 285 euro a tonnellata, ora lievitato fino a 700 euro. Per non parlare dei prezzi dei carburanti che incidono notevolmente sui costi degli interventi.

Una situazione paradossale, in cui le imprese sono schiacciate tra le opportunità fornite del Pnrr e superbonus e quelle degli attuali prezzi di mercato che comporterebbero costi troppo alti per ottenere un margine di guadagno alle ditte appaltatrici dei lavori.

Una situazione su cui si era già acceso il faro di Confindustria Brescia che aveva lanciato l’allarme sul rischio per le imprese bresciane ed italiane a seguito dello stop alle importazioni da Russia, Ucraina e Bielorussia ed il conseguente rialzo dei prezzi di acciaio e materie prime.

La Provincia di Brescia ha stilato un cronoprogramma di lavori per il 2022 che prevedono asfaltature per 8,8 milioni, 18 milioni per i lavori stradali 10 milioni per la messa in sicurezza di ponti e viadotti e 62 milioni di euro di risorse per gli interventi negli istituti scolastici.

Attualmente, sono 27 i cantieri aperti nelle scuole bresciane che stanno subendo rallentamenti. Alcuni bandi sono andati deserti, come quello al Golgi di Breno, e il Broletto sta pensando di mettere mano ad una nuova gara di appalto con una base d’asta rialzata.