Valtrompia, “Commissario per l’autostrada: ottima notizia”

(red.) “La nomina di un Commissario straordinario per il raccordo autostradale della Valtrompia è senza dubbio una buona notizia per i nostri territori, che aspettano da tempo quest’opera fondamentale nell’interesse di cittadini e imprese della Valle”.

E’ il commento dei sindaci Agostino Damiolini (Concesio) e Josehf Facchini (Lumezzane). “Stando a quanto si apprende dal Ministero delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, queste 15 nomine concludono la fase dei commissariamenti prevista dal decreto legge cosiddetto ‘Sblocca cantieri’”.

“Si può quindi dire”, continuano i due primi cittadini, “che siamo riusciti a cogliere l’ultima occasione disponibile per nominare questo Commissario, il che certamente è un bene per il nostro territorio. L’auspicio, nostro e di tutti, è che possa dare quella spinta decisiva per garantire la realizzazione di questo raccordo nei tempi previsti.