Darfo, barriere fonoassorbenti tra via Scura e via Mazzini

(red.) L’Amministrazione Comunale di Darfo Boario Terme sta lavorando con Anas alla stesura di un progetto di installazioni di barriere fonoassorbenti lungo il tratto di superstrada che attraversa il territorio cittadino.

“È noto che il traffico intenso sul tratto della superstrada che dal sovrappasso di via Scura arriva fino al sovrappasso di via Mazzini crea disturbo acustico a chi abita in prossimità della strada -afferma il sindaco cittadino, Ezio Mondini- Per questa ragione da tempo abbiamo interpellato Anas, competente per il tratto indicato, al fine di installare barriere di sicurezza antirumore. Finalmente, è stato siglato l’accordo per un primo lotto del progetto.”

Il tracciato interessato è lungo circa 1,2 chilometri ma, in questa prima fase, saranno realizzati circa 300 metri di barriere fonoassorbenti alte 3 metri, individuate in base alla misurazione della rumorosità ambientale accertata mediante ricettori che sono stati posizionati nelle diverse aree limitrofe alla strada.

“Nella fase di elaborazione dello studio, sono stati collocati 11 ricettori che hanno rilevato la rumorosità notturna stabilendo una sorta di mappatura acustica dell’area -spiega Giacomo Franzoni, Assessore ai Lavori Pubblici della Città di Darfo Boario Terme – In base alle somme a disposizione, Anas ha deciso di intervenire nei tratti in cui il superamento dei limiti di legge è maggiore, impegnandosi a completare i tratti rimanenti con successivi appalti”.

“Purtroppo -continua l’Assessore Franzoni- in questo periodo di rincaro dei prezzi dei materiali per le ragioni che tutti conosciamo, la considerevole somma di 1 milione di euro messa a disposizione del progetto consente la realizzazione di una porzione più ridotta di misure di mitigazione, rispetto a quello inizialmente previsto”.

Entro l’anno, dunque, le barriere fonoassorbenti saranno installate.