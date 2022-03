Strada della Forra, i lavori prendono velocità

(red.) I lavori sulla strada della Forra a Tremosine (Brescia) sono (finalmente) iniziati.

Dopo uno stop lunghissimo (la strada era stata chiusa il 28 dicembre 2020 a seguito dei danni causati dal maltempo) al passaggio dei veicoli su una delle infrastrutture più famose e panoramiche del bresciano, mercoledì 10 marzo la Provincia di Brescia, con il presidente Samuele Alghisi, il consigliere delegato ai Lavori Pubblici Massimo Vizzardi e il dirigente del Servizio strade, l’architetto Pierpaola Archini, ha illustrato le fasi di avanzamento degli interventi.

Intanto, la buona notizia per le attività economiche della zona, tenute in ostaggio dalla chiusura, è che la strada dovrebbe riaprire a maggio, scongiurando così un’ulteriore penalizzazione della stagione turistica estiva.

Per quanto riguarda poi gli investimenti, sono quasi 7 milioni di euro per la Sp 38 Tignale-Tremosine e per la Sp 115 Limone-Tremosine.

Attualmente sono in corso anche i lavori del secondo lotto, per un valore di 1,7 milioni di euro.

Attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie vengono posizionate le nuove reti paramassi, chiamate “drape” che, intercettano le rocce che si staccano e le portano poi a terra “dolcemente”, attutendo la forza dinamica. Possono essere posizionate soltanto con l’utilizzo di elicotteri.

Tra gennaio e febbraio 2021 erano stati effettuati lavori di manutenzione sulla strada (160mila euro), a cui sono seguite le asfaltature (338.500 euro) e la conclusione del primo lotto di interventi per 1 milione di euro.

Per il 2022 è stato approvato anche il progetto di posa delle barriere di sicurezza (215.670 euro) e l’allargamento della parte bassa della Sp 38, attraverso l’ampliamento della carreggiata (attualmente strettissima) verso monte.