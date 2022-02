Sulzano, 200 firme contro il parcheggio interrato

(red.) Da alcuni giorni a Sulzano (Brescia) stanno circolando i moduli per la raccolta delle firme dei cittadini che sono contrari alla realizzazione di un parcheggio multipiano, prima che venga deliberato formalmente il progetto. Nel modulo da firmare sono contenute in sintesi le 10 principali motivazioni dell’avversione alla struttura.

L’iniziativa, che ha già raccolto quasi 200 firme da portare al sindaco di Sulzano Paola Pezzotti, è stata ideata da un comitato di cittadini che ha aperto un sito su Facebook e ha un account mail “parcheggio.ancheno@libero.it”.

Sul parcheggio si erano già espressi, con parere contrario, Legambiente Basso Sebino e il gruppo di minoranza Uniti per il Cambiamento.

“I parcheggi non li fa più nessuno in centro”. Con questo titolo viene motivata la petizione dei residenti e dei proprietari di abitazione a Sulzano che proseguirà ancora per alcuni giorni.

Secondo il Comitato, “si aumenterebbero notevolmente il traffico e l’inquinamento dell’aria, i costi sarebbero elevatissimi, un solo posto auto verrebbe a costare più del doppio di un vero e proprio garage, ben 45.700 euro. Ci sono già oltre 1.000 posti auto (tra pubblici e privati), tanti per un piccolo paese stretto tra la collina e il lago”.

Per il Comitato “sarebbe meglio utilizzare aree dismesse fuori dal centro abitato. I visitatori che vogliono raggiungere Monte Isola, vi possono arrivare anche da altre località rivierasche (Sarnico, Tavernola, Lovere e Pisogne) senza intasare solo Sulzano. Viene ribadito che Sulzano non è solo il parcheggio di Monte Isola, è molto, ma deve essere valorizzato”.

Per gli ambientalisti e per i cittadini “emerge un’altra preoccupazione di carattere ambientale: nella piazza delle Poste, dove si attueranno gli scavi in profondità, c’è un pozzo che potrebbe essere inquinato durante i lavori”.

Viene anche sottolineato dal “Comitato Cittadini di Sulzano contro il Parcheggio interrato” che “il cantiere resterà aperto almeno per due anni, salvo imprevisti, creando forti disagi ai residenti e ai visitatori. Resta il dubbio del perchè il progetto sia stato affidato alla comunità montana della Val Trompia e non alla nostra del Sebino bresciano”.