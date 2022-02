Ascensore in Castello “benedetto” da San Faustino

(red.) L‘ascensore al Castello sotto l’ala protettiva del santo Patrono di Brescia San Faustino. Martedì 15 febbraio, infatti, come riferisce Bresciaoggi, nel giorno della festività dei Patroni Faustino e Giovita Brescia Mobilità ufficializzerà il progetto definitivo dell’infrastruttura che collegherà Fossa Bagni alla sommità del Cidneo.

Un progetto che era in cantiere da anni e, anche, molto avversato da ambientalisti e da parte della politica locale. Ma l’ascensore, che ha ottenuto anche un finanziamento regionale, viaggia verso la sua destinazione definitiva.

L’importo dell’intervento è pari a 4,5 milioni di euro, 4 dei quali attraverso un plafond messo a disposizione dal Pirellone e la restante somma dal Comune di Brescia.

Le tempistiche per una possibile realizzazione dell’ascensore in occasione dell’evento 2023 Brescia-Bergamo Capitali della Cultura sono strettissime e l’opera potrebbe non vedere la luce per quella data, tenuto conto anche dei possibili (e non remoti, viste le polemiche che hanno accompagnato l’iter) ricorsi.

Quali fattezze avrà l’ascensore in Castello? Primo punto è che la proprietà resterà pubblica, in capo alla Loggia e l’ascensore verrà inserito tra gli impianti del Tpl, come gli autobus.

In secondo luogo l’infrastruttura, che ha avuto l’ok da parte della Loggia, che ha votato quasi all’unanimità la variante al Pgt che inserisce l’elevatore del Cidneo nel piano urbanistico, modificando l’attuale destinazione dell’area di Fossa Bagni a servizio per la mobilità, ora attende la verifica di esclusione della Via (Valutazione di impatto ambientale) e l’imprimatur dalla Soprintendenza e, come ultimo step, la gara di appalto integrata.

L’ascensore sarà ad un solo binario ed una sola cabina, con tempi di risalita di 2 minuti e 30 secondi, una portabilità massima di 32 persone per viaggio, con un dislivello di 70 metri. Partenza dal parcheggio di Fossa Bagni e arrivo al piazzale della Locomotiva con una passerella che appoggerà alle mura del bastione. E’ stato stimato che, in un giorno, l’ascensore potrebbe portare fino a 700 persone, incrementando così le visite al Castello.