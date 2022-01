Pedemontana, Monti (Lega): “Cantieri con scarso impatto sul traffico”

(red.) Si è tenuta oggi in V Commissione Territorio e Infrastrutture del Pirellone un’audizione con il dott. Giuseppe Sambo, direttore generale di Autostrada Pedemontana, per fare il punto sul cronoprogramma dell’opera. “Sono soddisfatto dal progetto che ci è stato illustrato dal dottor Sambo”, spiega il vicecapogruppo del Carroccio a Palazzo Pirelli Andrea Monti, “in quanto abbiamo ricevuto garanzie che la cantierizzazione di questa infrastruttura avrà un ridotto impatto sul traffico; in corso di opera, ad esempio, non verrà limitata la modalità di percorrenza nei due sensi; l’apertura di Pedemontana avverrà step by step, vale a dire a mano a mano che ogni nuovo tratto verrà realizzato, per non penalizzare in alcun modo il traffico; ancora, verranno disposti, sui 9,6 km di strada, ben 4 svincoli in entrata e uscita. Ciò, oltre a snellire il traffico, garantirà agli utenti di pagare un pedaggio ridotto, vale a dire solo per la tratta realmente percorsa”.

“Ancora”, conclude Monti, “è garantita la presenza di un campo base per i mezzi a Lazzate; infine, ed è questo uno degli elementi più importanti, i tratti autostradali C e B2 procederanno in parallelo e solo alla loro completa apertura verrà attivato il pedaggio”.