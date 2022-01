Tremosine-Tignale, chiusa per lavori la Sp 38

(red.) Chiusa (con fasce di apertura a orari stabiliti) fino a venerdì 21 gennaio la Strada provinciale 38 fra Tremosine e Tignale.

La chiusura, dalle 7,30 alle 17, in entrambe le direzioni di marcia, si è resa necessaria, in località Caminù, per permettere lo svuotamento delle reti paramassi. Il cantiere verrà rimosso solo per l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.

Previste fasce orarie di apertura della strada per consentire il passaggio delle auto. Quando? Alle 8.15, 8.40, 10.25,12.50,13.10,14,14.20,15 e 16.15.