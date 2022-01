A4 Milano-Brescia: chiude l’allacciamento con la A8

(red.) Sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia “Belgioioso“, in orario notturno, sarà chiuso l’allacciamento sulla A8 Milano-Varese, per chi proviene da Brescia ed è diretto verso Varese, nei seguenti giorni e orari: dalle 23 di lunedì 17 alle 5 di martedì 18 gennaio; dalle 23 di mercoledì 19 alle 5 di giovedì 20 gennaio.

In alternativa, uscire allo svincolo di Milano Viale Certosa e rientrare dallo stesso in direzione A8/Varese.