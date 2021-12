Brescia, nero su bianco il finanziamento da 359 mln per il Tram

(red.) E’ stato registrato il 27 dicembre, alla Corte dei Conti, il decreto del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che prevede lo stanziamento di 359 milioni di euro a favore del progetto del tram di Brescia sulla direttrice Pendolina-Fiera.

Soddisfazione è stata espressa in Loggia per la notizia dell’assegnazione dei fondi per la infrastruttura, quasi integralmente coperta dal finanziamento statale (costo stimato 363 milioni di euro). Ora il Comune deve, secondo le tempistiche dettate da Roma (pena la revoca dello stanziamento), entro il 31 dicembre 2023, affidare la gara, oppure, in caso di appalto integrato, questa è la data limite per l’approvazione del progetto esecutivo, così che i lavori prendano l’avvio nel 2024.

Brescia Mobilità punta ad un appalto integrato (progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori) che realizzi una linea di 11,6km di cui 3,8 km in sede propria separata dal traffico automobilistico, con 24 fermate, i parcheggi scambiatori ai due capolinea.

E’ prevista l’alimentazione elettrica mediante catenaria, tranne nelle tratte centrali dove i tram transiteranno in autonomia grazie a batterie installate a bordo dei mezzi.