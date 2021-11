Metro, a Brescia 10 milioni di euro l’anno da Roma

(red.) Ammonta a 10 milioni di euro il contributo destinato a Brescia all’interno della convenzione, stipulata tra Comune di Brescia e Ministero delle Infrastrutture, prevista dalla legge di stabilità. Soldi che servono a coprire una parte dei costi sostenuti per la realizzazione della metropolitana (inaugurata nel 2013) e che permettono anche di garantire il trasporto pubblico locale degli autobus.

Al finanziamento si è arrivati dopo anni di diatribe tra Regione Loggia, legate alle erogazioni “parziali” emesse dal Pirellone, fino all’emendamento alla Legge di bilancio dello Stato, presentato dalla bresciana Simona Bordonali, (articolo 1, comma 660), nel quale si legge che “Per consentire la gestione della metropolitana di Brescia è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021″.

Nell’articolo 6 della convenzione si afferma che “Le parti si impegnano dal 2022 a regolare in modo continuativo per almeno 10 anni i rapporti per l’utilizzo delle risorse stanziate” dalla Legge di bilancio del 30 dicembre 2020. Una boccato di ossigeno per le casse della Loggia: quanto costa infatti il servizio metropolitano di Brescia? L’investimento, tra oneri finanziari ed ammortamenti vale 17 milioni, 18,9 milioni il costo di funzionamento che si riduce a circa 12 con i costi di biglietti ed abbonamenti.