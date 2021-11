Desenzano, lavori Tav: chiusa la A4 nel fine settimana

(red.) Proseguono i lavori per l’alta velocità ferroviaria sul Garda. Tra sabato e domenica prossimi (6 e 7 novembre) verrà abbattuto un cavalcavia lungo l’autostrada A4, a Desenzano (Brescia), all’altezza della cascina Armea.

L’intervento comporterà la chiusura del tratto autostradale compreso tra i caselli di Desenzano e Sirmione dalle 21 di sabato 6 novembre alle 6 di domenica 7.

Nel cronoprogramma dei lavori per l’alta velocità ferroviaria è prevista la costruzione di 15 cavalcavia, 9 sottovia e 18,5 chilometri di viabilità stradale.

L’intervento più complesso, quello per la realizzazione della galleria a Lonato è stato completato per un terzo (2,1 km di galleria su una lunghezza totale di 5,7), mentre proseguono i lavori per la realizzazione della galleria sotto quello che diventerà il nuovo svincolo della A4 di Castelnuovo del Garda.

Tra Sommacampagna e Verona sverrà invece deviato un tragitto pari a 2 km della linea Milano – Venezia. I lavori per la Tav dovrebbero essere completati entro il 2025.