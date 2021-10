Variante Gardesana, Pirellone si impegna a sbloccare il progetto

(red.) Regione Lombardia ha accolto la richiesta del consigliere regionale e presidente della Commissione Trasporti e Infrastrutture Claudia Carzeri di sollecitare Anas e Ministero delle Infrastrutture a sbloccare il progetto della galleria in variante tra Gargnano e Tignale, nel bresciano.

“L’assessore regionale ai Trasporti ed alle Infrastrutture di Regione Lombardia Claudia Maria Terzi – ha dichiarato Carzeri – ha accolto la mia richiesta di sollecitare il Ministero delle Infrastrutture ed Anas affinché si realizzi, al più presto, la galleria in variante sulla ss45 bis (Gardesana occidentale) già prevista dal Patto per la Regione Lombardia- interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia”.

Carzeri aveva presentato una richiesta all’assessore regionale Terzi di interessamento affinché si realizzi l’intervento sulla ss45bis – gardesana occidentale, relativo alla costruzione della galleria in variante (tra il km 86+567 e il km 88+800) che dovrà sostituire le tre gallerie esistenti (D’Acli, Eutemia e Dei Ciclopi), troppo strette e basse per il traffico attuale e causa di code e infiniti disagi, soprattutto d’estate.

L’ importo complessivo dei lavori ammonta a 70milioni di euro, finanziati con risorse statati del Fondo Sviluppo e Coesione e Fondo Infrastrutture per 17,8) e, in parte, con fondi della Comunità Montana Alto Garda (1,8 milioni).

Il progetto definitivo dell’opera, redatto da Anas, è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nello scorso mese di gennaio 2021. È in corso la procedura per l’emanazione del Provvedimento unico in materia ambientale da parte del Ministero della Transizione Ecologica.

“La Gardesana”, afferma Carzeri, “è l’arteria principale che permette il collegamento dei comuni che costeggiano il lago costituendo un tratto di importante percorrenza, soprattutto nel periodo estivo dove è attraversata da migliaia di turisti giornalieri che scelgono la costa bresciana del Lago di Garda per trascorrere le loro vacanze, nonché per lo sviluppo delle realtà imprenditoriali della zona – ha spiegato – Il tratto, come noto, necessita di interventi di messa in sicurezza e di miglioramento della viabilità e, per questo, è necessario che gli organi competenti, Ministero e Anas, realizzino quanto già pattuito”.

“Come scritto anche dall’Assessore Terzi nella sua nota, l’opera non può essere rinviata poiché le limitazioni di traffico che interessano la Gardesana comportano un inevitabile aumento dei tempi di percorrenza e un decadimento del livello di servizio in una zona con notevole vocazione turistica e importanti realtà imprenditoriali”. “Abbiamo quindi chiesto”, spiega Carzieri, “di mantenere alta l’attenzione per la realizzazione di questa importante opera, completando con sollecitudine l’iter di valutazione ambientale e auspicando che si possa provvedere ad una specifica nomina commissariale nell’ottica di velocizzare le necessarie ulteriori procedure autorizzative e attuative. Ringrazio l’assessore per la sensibilità e l’attenzione alla risoluzione dei problemi del territorio lombardo e bresciano”.