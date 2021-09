Ospitaletto, dal governo 700 mila euro per il Palazzo dello Sport

(red.) Pubblicata la graduatoria dei progetti pervenuti (numero richieste: 3.380) nell’ambito del bando nazionale “Sport e Periferie 2020” del governo, presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo Sport. Il comune di Ospitaletto è stato premiato con la cifra massima stanziabile di 700mila euro a fondo perduto per la costruzione del nuovo Palazzo dello Sport il cui importo dei lavori è di euro 4.045.000,00, aggiudicato con un ribasso in sede di gara del 3,637%, all’Ati Sabino Dicataldo e Hub Engineering Consorzio Stabile scarl. Il 15 settembre 2021 è programmato il sopralluogo con l’impresa esecutrice ed è in corso la conclusione del progetto esecutivo per il successivo inizio lavori.

Per il sindaco Giovanni Battista Sarnico “è stata premiata la qualità progettuale, le caratteristiche tecniche e l’iter amministrativo sin qui portato avanti. Un bel riconoscimento per tutta la comunità che tra breve potrà vedere il frutto di questo lavoro. L’amministrazione comunale ha partecipato nel 2020 con il progetto del nuovo Palazzo dello Sport inoltrando la copiosa istruttoria ministeriale e l’iter ha riconosciuto il prossimo nuovo impianto meritevole di sostegno statale stanziando risorse per 700mila euro. Un obiettivo importante raggiunto che premia il lavoro e la sinergia tra l’amministrazione comunale e la società Sevat scarl”.