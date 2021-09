Pontoglio, inaugurata la variante anti-traffico

(red.) Taglio del nastro, nella mattinata di lunedì 13 settembre a Pontoglio, per il nuovo ponte di collegamento tra le province di Brescia e di Bergamo.

L’infrastruttura, del costo di 10milioni di euro, e cofinanziata da Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Provincia di Bergamo e Comune di Pontoglio, devierà il traffico veicolare dal centro del paese bresciano.

Le strade provinciali 100 e 101 fanno confluire nel centro abitato di Pontoglio il traffico proveniente da Martinengo e Cividate al Piano. L’opera in corso di realizzazione è costituita da un nuovo tronco stradale esterno del centro abitato di Pontoglio che, intercettando la SP 100, SP 101, la SP 61 e soprattutto la Ex SS 469 al di fuori del nucleo storico, evita che l’intero volume di traffico specialmente quello pesante attraversi il paese in corrispondenza del “ponte vecchio”, conseguendo il triplice obiettivo di realizzare un nuovo ponte sull’Oglio più sicuro e adatto alla tipologia di mezzi in transito, eliminare i disagi per i residenti e migliorare i collegamenti interprovinciali.

All’inaugurazione della variante erano presenti diverse autorità: il sindaco Alessandro Giuseppe Seghezzi, il Presidente della provincia di Brescia Samuel Alghisi e delegato della provincia di Bergamo, del consigliere Marco Redolfi, gli assessori regionali Claudia Terzi e Alessandro Mattinzoli, i consiglieri regionali e provinciali, il presidente di Acb Gabriele Zanni ed i sindaci dei comuni limitrofi.