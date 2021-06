Intesa tra Comuni, Acb e Confindustria per piano di sviluppo del territorio

(red.) E’ un accordo particolare e dagli obiettivi ambiziosi quello stilato dal Comune di Brescia con altre amministrazioni locali dell’hinterland, Confindustria di Brescia e l’Associazione dei Comuni bresciani. In particolare, si parla di infrastrutture, recupero di aree dismesse, dialogo sui piani territoriali e altri elementi. Il protocollo d’intesa, di cui scrive Bresciaoggi, riunisce palazzo Loggia insieme ai Comuni di Borgosatollo, Botticino, Cellatica, Collebeato, Roncadelle e San Zeno Naviglio. La volontà è quella di arrivare a una forma di sviluppo strategico del territorio non solo a livello comunale, promovendo anche servizi pubblici, reti di comunicazione, sviluppo economico, sociale e spazi per l’istruzione e la formazione. Uno degli aspetti più strategici è capire quali siano le opere pubbliche più importanti nelle quali investire.