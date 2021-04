Ponte Caffaro, prefettura fa installare lettore targhe contro mezzi pesanti

(red.) A partire da domani, venerdì 23 aprile, sul ponte Caffaro lungo la provinciale 237 al confine tra la provincia di Brescia e il Trentino, sarà installato l’annunciato sistema di videosorveglianza con lettore di targhe.

L’iniziativa è stata presa dalla prefettura dopo che si è verificato come le condizioni infrastrutturali di quel ponte sarebbero sicure non per i mezzi troppo pesanti. E infatti la disposizione prevede il divieto di transito ai veicoli oltre le 40 tonnellate. Il sistema sarà installato da parte della Polizia provinciale.