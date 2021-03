Brescia, Stazione metro San Faustino più bella e ordinata

(red.) Le opere di completamento della stazione Metro San Faustino e di riqualificazione dell’area contermine, approvate con delibera di Giunta n. 404 del 26 agosto 2020, sono state ufficialmente concluse entro i termini contrattuali.

I lavori, eseguiti dall’impresa CGC S.r.l. di Altavilla Vicentina per un importo di 290.312,54 euro, sono stati diretti da Brescia Infrastrutture S.r.l. Per tutto il periodo di esecuzione, si è proceduto a limitare il più possibile l’ingombro di cantiere, garantendo sempre l’apertura al pubblico della stazione della metropolitana. Ascensore, scale di accesso principali, scale mobili e uscite di emergenza sono risultate per gli utenti sempre fruibili, sia in ingresso sia in uscita, così come il servizio Bicimia, presente nel piazzale esterno della fermata della metropolitana.

L’esecuzione delle opere ha permesso di riqualificare l’area compresa tra la collinetta intitolata a Cesare Battisti, gli ingressi della stazione Metro San Faustino e gli ingressi pedonale e carraio di Fossa Bagni lato via San Faustino, completando opere ancora incompiute e provvisorie della stessa stazione metro. L’obiettivo è stato quello di realizzare una funzionale area urbana a beneficio della collettività.

È stata così ridefinita la montagnola con l’inserimento di un nuovo spazio urbano a gradoni in pietra serena nella parte bassa, da utilizzare come sedute, e terrazzamenti più naturali nella parte alta, valorizzando la porzione di verde alla base della montagnola. Inoltre, si è proceduto a migliorare la visuale degli spazi verdi e del piazzale soprastante, mediante potenziamento dell’illuminazione pubblica.

In occasione dei lavori è stato possibile porre in luce restauro e pulitura delle antiche mura storiche, già valorizzate in fase di realizzazione della stessa stazione della Metropolitana. Infine, la copertura della rampa circolare del vicino Parcheggio di Fossa Bagni è stata completata con gradevoli piantumazioni ed essenze verdi.