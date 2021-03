Piano Marshall Lombardia, progetti dai Comuni ed enti bresciani

(red.) Per la ripresa economica dopo la pandemia da nuovo coronavirus la Regione Lombardia ha già approvato da tempo il “Piano Marshall” da 3 miliardi di euro da destinare al territorio per infrastrutture, opere culturali e altri tipi di interventi. Si parla di risorse che saranno stanziate nel triennio 2021-23 e ora si passa alla procedura concreta. Quindi, i vari Comuni, anche quelli bresciani, coinvolti insieme agli altri enti locali sono chiamati ad approvare le convenzioni con la Regione per sviluppare i progetti.

Sulla nostra provincia di Brescia sono 143 milioni di euro a fronte di 216 progetti. Tra questi, spicca anche Brescia per la realizzazione dell’ascensore con cui raggiungere il Castello dal centro cittadino. Ma ci sono anche Sonico, Castelcovati, Limone, Artogne, Lumezzane, Ghedi, Calvisano, Edolo, Ponte di Legno, Concesio, Montichiari, Pisogne, Vezza d’Oglio, Coccaglio, Sulzano, Borno con Piancogno. C’è spazio anche per le opere che vedono in regia la Provincia, la Comunità montana dell’alto Garda e la società Ferrovie Nord.