Interventi sulle strade, 1,2 milioni dal Pirellone a 27 Comuni bresciani

(red.) Ci sono anche ventisette Comuni bresciani tra quelli che riceveranno dalla Regione Lombardia delle somme come cofinanziamento per gli interventi da mettere in campo sulle strade e con cui provvedere al miglioramento, anche della segnaletica, riducendo gli incidenti. Alla nostra provincia sono 1,2 milioni di euro le risorse che giungeranno a destinazione per una serie di interventi già possibili da mettere in campo in questo 2021.

Le risorse sono dirette a paesi fino a 30 mila abitanti e alle Unioni dei Comuni. In particolare, 60 mila euro ciascuno arriveranno a Bagnolo Mella, Carpenedolo, Desenzano del Garda, Leno e Castel Mella, 56.456 a Chiari, altri 50 mila a Prevalle, Gottolengo e Roncadelle. Così come 40 mila ciascuno per Remedello, Isorella, Lavenone, San Zeno Naviglio, Sulzano, Visano, Pavone Mella, Padenghe sul Garda, Bienno, Longhena, Fiesse, Milzano, Odolo, Tavernole sul Mella, Lograto e Breno, 37 mila a Ceto e 36.900 euro a Palazzolo.