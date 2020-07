Ponti e viadotti, quasi 6 milioni dal Pirellone per il bresciano

(red.) Nelle ore precedenti a giovedì 16 luglio la Regione Lombardia, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera di Giunta con cui vengono stanziati 54 milioni di euro per la sistemazione e manutenzione urgente di ponti e viadotti più a rischio. Di questi, seconda solo a Milano, 5,9 milioni arriveranno al territorio provinciale di Brescia. Si parla di risorse che verranno spese tra il 2021 e il 2026 e partendo da otto interventi nel triennio 2021-23 per 2,3 milioni di euro, di cui 1,3 milioni giunti dal Pirellone.

Nei dettagli, a Manerbio si lavorerà sul ponte della ex Ss 668 Lenese, così come sullo stesso tratto, ma a Ghedi, a Calvisano sulla sp 69 Calvisano-Carpenedolo. Un altro intervento riguarderà il ponte sulla sp 77 Borgosatollo-Castenedolo e il sovrappasso agricolo sp 11V1 di Calcinato-Mazzano. Infine, sul lago di Garda saranno interessati a Pozzolengo la sp 13 San Martino-Pozzolengo, la sp 38 tra Tremosine e Tignale e la vecchia statale 572 di Manerba.

L’assessore lombardo Terzi, presentando questa delibera, ha sottolineato che le risorse si aggiungono ai 3,7 milioni giù stanziati per il monitoraggio dei ponti e 50 milioni per le strade provinciali. Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente della Provincia di Brescia Samuele Alghisi che sottolinea come il territorio sia stato il primo a livello nazionale ad attivarsi nel monitoraggio dei ponti e viadotti e ora in attesa di risorse anche per i servizi essenziali e la riapertura delle scuole.