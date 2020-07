Dl Semplificazioni, galleria Idro e Tav Brescia-Verona tra le grandi opere

(red.) Nel primo pomeriggio di ieri, martedì 7 luglio, dopo che la discussione in Consiglio dei Ministri si era prorogata fino all’alba, il premier Giuseppe Conte ha presentato in conferenza stampa il decreto legge Semplificazioni che sarà pubblicato nei giorni successivi in Gazzetta Ufficiale e per poi passare all’esame di Camera e Senato. Il focus centrale all’interno del decreto riguarda gli investimenti e le grandi opere che spesso rischiano di restare impantanate nei nodi della burocrazia.

Invece il presidente del Consiglio ha sottolineato come con questo decreto diversi interventi e operazioni potranno essere sbloccate velocemente. Nel piano del decreto, in realtà ancora non dettagliato in modo così preciso, si parla di 130 grandi opere da sbloccare e di queste ce ne sono due che interessano il territorio bresciano. Quindi, la galleria di by-pass sul lago d’Idro e l’alta velocità ferroviaria Brescia-Verona. Tutto nell’ambito di un piano nazionale di investimenti da oltre 196 miliardi di euro, di cui 131 già disponibili e altri da trovare, probabilmente a livello di Europa.

Entrando più in dettaglio nelle opere bresciane, un intervento progettato dal 2016 prevede la messa in sicurezza idraulica del lago d’Idro e la nuova galleria come evacuazione in caso di frana, visto che da tempo si segnalano movimenti sulla sponda sinistra del fiume Chiese. Si parla di un tunnel lungo oltre un chilometro e per un investimento di 48 milioni di euro e da realizzare in tre anni e mezzo. L’altra opera, come detto, è la Tav Brescia-Verona che da Mazzano, dopo il passaggio in città, si ricollega attraverso il lago di Garda fino a Desenzano e Lonato con una serie di gallerie e per poi sbucare in Veneto. Quest’opera dovrebbe richiedere circa sette anni di interventi.