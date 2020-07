Brescia, estate di cantieri tra asfalti e percorsi ciclabili

(red.) In questi giorni intorno a sabato 4 luglio sono partiti a Brescia i cantieri con cui fare manutenzione straordinaria e sistemare gli asfalti lungo le strade interessate tra la città e le vie dell’hinterland. Il piano da 4,3 milioni di euro, di cui 2,2 milioni finanziati dal Comune, 2 milioni da A2a e 100 mila da Telecom, riguarda 94 vie per un totale di 25 chilometri. I cantieri andranno avanti fino a ottobre tra asfalti e non solo, anche in via Cattaneo, corso Zanardelli, corsetto Sant’Agata e davanti all’omonima chiesa.

I cantieri coinvolgeranno anche la tangenziale ovest in entrambe le direzioni e dove, nelle ore di punta, si punterà sui lavori notturni, così come nel momento in cui riapriranno le scuole. Ma non solo asfalti. Da lunedì 6 luglio, infatti, in città riapriranno anche i cantieri della seconda parte del percorso ciclabile che riguarda via Ugoni e via Spalto San Marco fino alla connessione con il percorso Volturno e Colombo.