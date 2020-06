Brescia, lavori al viadotto metro tra Sant’Eufemia e Sanpolino

(red.) A partire da domani, mercoledì 1 luglio e dal 13 luglio saranno aperti una serie di cantieri a Brescia e che porteranno a modifiche del trasporto pubblico e anche della viabilità. Domani partiranno i lavori di manutenzione straordinaria al viadotto della metropolitana tra Sant’Eufemia-Buffalora e Sanpolino e per questo motivo le due stazioni resteranno chiuse fino al 31 agosto. Dal Comune di Brescia fanno sapere che il transito sarà regolare, in entrambe le direzioni, sulla linea Poliambulanza-Prealpino, con l’introduzione di un convoglio dedicato tra Poliambulanza, San Polo Parco e San Polo e un autobus sostitutivo tra Sant’Eufemia-Buffalora e Poliambulanza senza le fermate.

Altre modifiche a livello di trasporto pubblico prevedono collegamenti verso Rezzato, la stazione ferroviaria e il centro storico con deviazioni della linea autobus 3 Mandolossa-Rezzato senza effettuare la fermata del capolinea metro di Sant’Eufemia-Buffalora, ma in via Merisi verso Mandolossa e via degli Alpini verso Rezzato. Da Buffalora e Sanpolino si potrà raggiungere il centro storico anche con la linea degli autobus 9 Violino-Buffalora.

Dal 13 luglio le modifiche riguarderanno anche la circolazione delle auto, visto che sono in programma i lavori di manutenzione straordinaria del sovrappassaggio di via Serenissima. Quindi, per un mese la circolazione sarà interrotta da Bettole fino a Buffalora e con l’alternativa, verso Sant’Eufemia, di impiegare la tangenziale Sud in direzione di Verona e uscendo allo svincolo di Rezzato e Botticino.