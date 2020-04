Brescia, installato il ponte pedonale in via Flero sull’A4

(red.) Approfittando della quasi azzerata circolazione sull’autostrada A4 Brescia-Padova in questo periodo di emergenza sanitaria, operai e tecnici si sono messi all’opera per piazzare il ponte ciclopedonale di via Flero a Brescia. Si tratta di una struttura di metallo della lunghezza di 54 metri, con una larghezza di tre metri e mezzo e alta poco meno di 4 metri installata vicino al cavalcavia e aperta ai ciclisti e pedoni che potranno muoversi in sicurezza da una parte all’altra.

L’operazione si è svolta nella notte tra martedì 21 e oggi, mercoledì 22 aprile chiudendo via Flero al traffico e posizionando due gru lungo l’autostrada. Nella notte di mercoledì l’autostrada sarà di nuovo chiusa tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Ovest per altri lavori di bloccaggio e finitura.

Il prossimo 4 maggio sarà infine prevista la prova di carico per accertare la stabilità dell’opera. L’intera operazione e il manufatto sono stati progettati dallo studio Nuova Tecnologia e messo in campo dalla Fl Costruzioni.