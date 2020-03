Tav Brescia-Verona, via libera al secondo lotto. Tratta entro il 2025

(red.) Notizie importanti dal punto di vista delle infrastrutture e che riguardano anche il territorio bresciano. Infatti, ieri, mercoledì 11 marzo, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il piano sul secondo lotto dell’alta velocità Brescia-Verona. Per questa seconda tranche sono stati trovati 607 milioni di euro insieme all’1,8 miliardi del primo lotto già realizzato da Milano verso Brescia e con passaggio attraverso Treviglio.

Dunque sono stati trovati 2,5 miliardi di euro che nel secondo lotto prevede il collegamento da Rezzato verso Mazzano e poi in direzione di Verona Ovest. A questo punto si attende solo la firma del contratto da parte del consorzio CepavDue, ma ci sono ancora alcuni nodi da risolvere. Per esempio, l’uscita da Brescia città verso Rezzato e Mazzano. L’idea è di un raddoppio dei binari storici, mentre per l’ingresso a Verona sarà approvato un progetto più in là nel tempo.

Dopo la pubblicazione del piano sul secondo lotto in Gazzetta Ufficiale si prevede che i lavori saranno terminati entro novembre 2025 e quindi il percorso ad alta velocità da Brescia fino alle porte di Verona dovrebbe essere completato entro la fine di quell’anno. Questa opera prevede il percorso tra Rezzato e Mazzano e fino al veronese, i ponti sul Chiese a Calcinato e sul Mincio a Peschiera, le gallerie tra Lonato e Desenzano del Garda e altri tunnel verso il capoluogo scaligero.