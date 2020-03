Brescia centro, riaprono i raccordi autostradali

(red.) Riapriranno il 15 marzo alle 18 (anziché il 5 marzo) i due raccordi autostradali chiusi dal 14 febbraio per poter effettuare alcuni lavori. Si tratta della bretella che dalla rotatoria di via Borgosatollo, all’altezza dell’intersezione con via Morelli, conduce all’ingresso autostradale di Brescia Centro (da nord a sud) e del raccordo dell’uscita numero 8 della tangenziale sud in direzione Milano (uscita 8 Brescia centro, con indicazioni Istituto Ospedaliero Poliambulanza e autostrade). Rimarranno aperti gli altri collegamenti con la tangenziale sud e la circolazione sarà regolare anche sul raccordo che porta dall’uscita autostradale di Brescia Centro alla rotatoria di via Borgosatollo, all’altezza dell’intersezione con via Morelli (da sud a nord).

Per raggiungere l’ingresso autostradale di Brescia Centro, provenendo da via della Maggia o dall’istituto Ospedaliero Poliambulanza, si consiglia di raggiungere la rotatoria tra via Volta e via Borgosatollo percorrendo via Volta in direzione sud, passando poi sotto la tangenziale e, alla rotatoria successiva, dirigendosi verso est seguendo l’indicazione “autostrade”.