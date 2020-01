Aumento pedaggio in autostrada, Beccalossi chiede i motivi

(red.) Il prossimo martedì 14 gennaio in Consiglio regionale lombardo sarà discussa un’interpellanza presentata dalla consigliera Viviana Beccalossi che si scaglia contro l’aumento del pedaggio, dallo scorso 1 gennaio, solo per alcune autostrade. Infatti, il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva indicato che sul 95% della rete autostradale italiana gli aumenti sono stati rinviati fino a quando non verranno rinnovati i piani economici.

Ma non è così per la BreBeMi (+3,79%), la Brescia-Piacenza (+4,88%), Pedemontana Lombarda e la tangenziale di Mestre che vanno incontro ai balzelli. Per questo motivo la consigliera Beccalossi con Andrea Monti della Lega e altri membri dello stesso partito hanno sottoscritto quell’interrogazione. “Ogni anno gli italiani sono abituati a fare i conti con i soliti balzelli del 1° gennaio.

Questa volta però il governo Conte bis ha ben pensato di fare questo regalo solo ai lombardi – dice la bresciana.- Se è vero che per molte tratte autostradali gli aumenti sono stati sospesi, in diversi casi però il governo ha deciso di chiudere un occhio. Cosa che non ha fatto per Brebemi e A21 Brescia-Piacenza, consegnando ai lombardi e in particolare ai bresciani la maglia nera del pedaggio”.