Lograto, infortunio in un cantiere edile: ferito un 34enne

Lograto. Infortunio sul lavoro, nella mattinata di giovedì, in un cantiere edile a Lograto, nel bresciano.

Un operaio di 34 anni è rimasto ferito precipitando per alcuni metri dall’alto. ha riportato un trauma cranico e toracico. Sul posto i mezzi di soccorso, i carabinieri e anche i tecnici di Ats della medicina del lavoro per appurare la dinamica dell’incidente. L’uomo è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.