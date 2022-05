Bedizzole, operaio morto in azienda agricola: aperto un fascicolo in Procura

Bedizzole. La procura di Brescia ha aperto un fascicolo (a carico di ignoti) sulla morte di Marcello Fusi, il 36enne di Milzano (ma residente a Seniga dove aveva appena acquistato un’abitazione con la compagna), stritolato da un macchinario che stava installando all’interno dell’azienda agricola Franzoni a Bedizzole.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di giovedì in via Fusine. La mungitrice a cui l’operaio, dipendente della della Lily Center Brescia di Milzano, azienda specializzata in servizi di automazione zootecnica, stava lavorando è stata posta sotto sequestro. Al vaglio la dinamica dell’infortunio mortale che potrebbe essere stato determinato da un guasto meccanico o da un errore umano. L’uomo è rimasto schiacciato dalla piattaforma, movimentata da un cardano, su cui stava lavorando. Fusi è deceduto sul colpo, inutili i soccorsi.

La Procura, appurata la natura dell’infortunio, ha rilasciato il nulla osta per il funerale, fissato per il pomeriggio di venerdì, nella parrocchiale di Milzano dove tutta la comunità si stringerà attorno ai familiari del 36enne.