Morti bianche, a Brescia già cinque nel primo bimestre

Brescia. Raddoppiano le denunce per infortuni sul lavoro nel bresciano. Secondo il report dei dati Inail rielaborati dal centro studi di Saef , nel solo mese di gennaio 2022 gli incidenti sono stati 1.907, erano 1.025 nel gennaio dell’anno precedente.

A febbraio le denunce sono state 1.506, erano state 992 un anno fa. Le morti bianche, nei primi due mesi del 2022 sono cinque, mentre erano state tre.

Certamente il lockdown e il fermo delle attività nei due anni precedenti hanno inciso sulle statistiche e ora, con la ripresa e la riapertura dei cantieri e delle aziende produttive, il dato è, purtroppo, incrementato.

A livello nazionale, gli infortuni sul lavoro sono stati, nei primi due mesi dell’anno 121.994, con una crescita del 47,6% rispetto allo stesso periodo del 2021: aumentati anche del 14% i decessi, 114, mentre sono incrementate anche le denunce per malattie professionali (il 3,6% in più).

A livello regionale Brescia è sul podio, al secondo posto, dietro a Milano, per numero di infortuni sul lavoro.