Sirmione, cade dal tetto: morto operaio 54enne

Sirmione. Tragico infortunio sul lavoro, nel pomeriggio di venerdì 15 aprile a Sirmione, nel bresciano.

Un operaio di 54 anni, Emilian Reuska, residente nel Vernese, a Illasi, è deceduto a seguito di una caduta dal tetto su cui stava lavorando.

L’uomo è precipitato da un’altezza di 12 metri riportando ferite che sono risultate fatali.

Il 54enne, dipendente di una ditta edile del Mantovano, si trovava sulla copertura di un condominio in via Verona nella frazione di Lugana, quando la lastra di plexiglass a copertura di un cavedio si è spezzata, facendolo cadere.

Gravissime le condizioni dell’uomo che è stato trasportato con l’elicottero in ospedale dove, in serata, è sopraggiunto il decesso.