Brescia, via Tosio: operaio schiacciato da un muletto

Brescia. Incidente sul lavoro nella prima mattinata di martedì 12 aprile nel cantiere aperto in via Tosio per la riqualificazione nel centro storico di Brescia.

Un operaio 64enne è rimasto schiacciato da un muletto che stava trasportando del materiale. Il sinistro si è verificato attorno alle 7,30.

L’uomo, residente a Lecco, ha riportato una grave trauma alla gamba ed è stato trasferito in codice rosso al Civile di Brescia per le cure. Fortunatamente sembra che la funzionalità dell’arto non sia stata compromessa.

Sul posto, per le verifiche e le indagini sulla dinamica dell’infortunio, i tecnici dello Psal (Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) di Ats.