Lonato, operaio cade da un’impalcatura: ferito gravemente

(red.) Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di martedì 15 marzo a Lonato del Garda, nel bresciano. Il sinistro è avvenuto attorno alle 13, nel cantiere dei lavori per l’ampliamento del Centro Commerciale Il Leone.

A rimanere ferito un operaio4 5enne di origini marocchine, dipendente di una ditta della bergamasca appaltatrice dell’opera.

L’uomo, che stava lavorando sopra un’impalcatura, è precipitato da un’altezza di tre metri, riportando gravi ferite e importanti traumi alla schiena.

Il 45enne è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia, dove si trova ricoverato in condizioni critiche, ma non in pericolo di vita.

Sul posto, per gli accertamenti i tecnici di Ats e i carabinieri di Desenzano.