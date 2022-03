Tremosine, operaio ferito nel cantiere della Forra

(red.) Infortunio sul lavoro a Tremosine, all’interno del cantiere per il ripristino della strada della Forra, chiusa, causa smottamenti legati al maltempo, dal 28 dicembre del 2020.

Il sinistro si è verificato attorno alle 11 di lunedì 7 marzo: un operaio 34enne della ditta trentina incaricata dei lavori per la messa in sicurezza della della Sp38 è stato colpito al volto da una putrella mentre sistemava le rete paramassi.

Per i soccorsi è stato richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 che ha caricato il 34enne e lo ha trasferito, in codice giallo, al Civile di Brescia. Fortunatamente l’uomo non è rimasto ferito in modo grave. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Il cantiere, tanto atteso e a lungo procrastinato, ha preso l’avvio un mese fa, il 7 febbraio: si tratta di interventi di messa in sicurezza dell’importante strada di comunicazione per un valore di 1,2 milioni di euro e al termine dei quali l’infrastruttura sarà nuovamente percorribile, dopo uno stop prolungato che ha causato disagi all’economia dell’intera zona, una delle più attrattive, dal punto di vista turistico del bresciano.