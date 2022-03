Monno, ruspa sotto sequestro: Cicci schiacciato dal mezzo

(red.) Rimane sotto sequestro l’escavatrice che avrebbe ucciso, martedì, a Monno (Brescia) Giovan Antonio Cicci, mandriano di 62 anni che si trovava (per cause al vaglio degli inquirenti) in cantiere lungo via di Savena dove un operaio (indagato per omicidio colposo) stava lavorando alla sistemazione di un muretto.

La Procura di Brescia ha aperto un fascicolo e le indagini sono state affidate al settore che si occupa degli infortuni mortali sul lavoro.

Secondo quanto emerso dall’esame esterno sul corpo della vittima, Cicci sarebbe rimasto schiacciato dalla ruspa. A quanto sembra l’uomo stava aiutando nel ripristino della strada, da lui stesso utilizzata frequentemente.

Il magistrato, non ritenendo necessaria l’autopsia, ha dato il via libera alla sepoltura. I funerali del 62enne, molto noto nel centro camuno, dove spesso si offriva ai compaesani per svolgere piccoli lavori, sono fissati per questo sabato mattina alle 10,30 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo

escavatrice