Castelcovati, operaio schiacciato nel cestello elevatore

(red.) Un grave incidente sul lavoro è avvenuto nel pomeriggio di venerdì, verso le 15, a Castelcovati, nel Bresciano.

Un operaio di 42 anni, impegnato in un’attività di tinteggiatura in un cantiere edile in un’autofficina in via Mazzini, è rimasto schiacciato tra il cestello su cui si trovava e la grondaia del palazzo.

Ad accorgersi di quanto stava accadendo i colleghi del 42enne che hanno allertato i soccorsi: sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza di Trenzano che, accertata la gravità del ferito, hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza.

L’imbianchino è stato rianimato a lungo, prima di essere caricato sull’elicottero e trasferito alla Poliambulanza di Brescia dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Secondo i primi rilievi potrebbe essere stato un guasto meccanico al braccio meccanico dell’elevatore ad avere causato l’incidente, la cui dinamica è al vaglio dei carabinieri di Castrezzato, della Polizia Locale e dei tecnici dell’Ats.