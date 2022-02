Rodengo, operaio morto sui binari: 20 mesi per un collega

(red.) Un anno e otto mesi (pena patteggiata) per Sperandio Barcellini, l’operaio alla sbarra per la morte del collega Nicola Franchini, operaio 34enne di Iseo, rimasto ucciso a seguito di in un tragico infortunio sul lavoro avvenuto la notte tra il 20 e 21 ottobre 2016 lungo la linea ferroviaria Brescia- Iseo- Edolo, in territorio di Rodengo Saiano.

Franchini venne travolto da un carico di traversine che si trovavano su un pianale che si mise in movimento sui binari, finendo la sua corsa proprio contro la motrice su cui si trovava l’operaio 34enne che morì qualche ora dopo l’impatto.

Barcellini non riuscì ad azionare il freno a mano, impedendo così che il pianale e la motrice, entrambi in movimento, entrassero in collisione, causando il decesso del collega.

Rinviati a giudizio, con l’accusa di omicidio colposo, altri tre imputati, che appariranno in tribunale il prossimo 7 giugno. Si tratta di Francesco Fusari, operaio 32enne collega di Franchini, e che quella notte si trovava sulla motrice, riportando gravi lesioni. Fusari deve rispondere, al pari del manutentore, del mancato azionamento dei sistemi di emergenza. Alla sbarra anche Antonio Verro, consigliere delegato di Ferrovienord (in qualità di datore di lavoro di Franchini) e Marco Barra Caracciolo, direttore generale di Ferrovienord, con delega alla sicurezza sul lavoro.