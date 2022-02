Torbole, infortunio alla Silmet: 55enne ferito ad un piede

(red.) Infortunio sul lavoro nel Bresciano, alla Silmet di Torbole Casaglia, azienda che produce tubi in rame e bobine per l’idrotermosanitaria e il settore industriale.

Venerdì 4 febbraio, un addetto 55enne residente ad Azzano Mella, mentre stava lavorando nel reparto produzione, è stato colpito ad un piede dalla punta di un tubo, rimanendo gravemente ferito. Trasportato alla Poliambulanza, è stato sottoposto ad intervento chirurgico.

In segno di solidarietà con il collega, gli altri dipendenti non si sono presentati per il turno di notte. Nello stesso impianto produttivo, un anno fa, si verificò un tragico incidente in cui perse la vita Alberto Turra, 38enne di Zone, deceduto mentre stava movimento carichi pesanti con un muletto. Anche in quell’occasione i compagni di lavoro protestarono saltando un turno di lavoro.