Gardone Riviera, 44enne folgorato: è gravissimo

(red.) Un 44enne è ricoverato a Civile di Brescia, in condizioni critiche dopo essere rimasto folgorato dai cavi dell’alta tensione.

L’infortunio sul lavoro è avvenuto attorno alle 11 di mercoledì 2 febbraio a Gardone Riviera.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’operaio è rimasto folgorato entrando a contatto con l’alta tensione mentre stava lavorando con una betoniera: sul posto sono intervenuti un’ambulanza e, viste le gravi condizioni in cui versava l’uomo, anche l’elisoccorso da Brescia. Per ricostruire quanto accaduto, nella zona di San Michele, in via Panoramica, sono giunti il personale dell’ Asst del Garda, i carabinieri di Salò ed i Vigili del Fuoco di Brescia.