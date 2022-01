Berzo Inferiore, 50enne ferito in torneria

(red.) Ancora un incidente sul lavoro nel Bresciano. L’infortunio è avvenuto nella mattinata di lunedì 31 gennaio a Berzo Inferiore, in Vallecamonica.

Attorno alle 10, in una torneria di via Cavalier Andrea Bellicini un 50enne, per cause ancora in fase di accertamento, è stato soccorso e trasferito in codice giallo in ospedale. Sul posto, dove era scattato inizialmente l’allarme rosso, sono intervenute un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso.

Al vaglio dei carabinieri e dei tecnici della Medicina del Lavoro la dinamica dell’infortunio.