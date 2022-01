Vestone, esplode tombino: operaio A2A ferito al volto

(red.) Un grave infortunio sul lavoro si è verificato mercoledì, nel primo pomeriggio, a Vestone, nel Bresciano.

Attorno alle 14, in via Gorgone, nei pressi di un cantiere di manutenzione di A2A, si è avvertita una detonazione: ad esplodere un tombino che un addetto dell’azienda stava cercando di scongelare utilizzando un cannello portatile a gas.

Il manufatto ha colpito al volto l’uomo, un 51enne di Pertica Alta che, dopo avere perso conoscenza per qualche istante, si è poi ripreso, allertando lui stesso i soccorsi.

Sul posto è giunta l’eliambulanza che ha trasferito l’operaio, con una profonda ferita al volto, ma vigile, al Civile di Brescia.

Inizialmente l’intervento era stato classificato come codice rosso, poi declassato a giallo una volta giunto in ospedale.

Al vaglio dei carabinieri di Idro la dinamica dell’incidente. Sul posto, per i rilievi, anche i vigili del fuoco.