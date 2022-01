Capovalle, 81enne cade mentre fa legna: è grave

(red.) Gravissimo infortunio, attorno alle 10, 30 di mercoledì 26 gennaio a Capovalle, nel bresciano.

Vittima dell’incidente un 81enne, caduto da un muro mentre faceva la legna. L’anziano, dopo un volo di circa due metri è finito sulla Sp113, la strada di collegamento tra Capovalle e Moerna.

L’uomo ha battuto violentemente il capo e a notarlo riverso per terra, ancora vigile, ma molto provato per il trauma subito, è stata una postina, di passaggio nella zona. Allertati i soccorsi, l’81enne, in gravi condizioni, è stato trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Santa Chiara di Trento.

Sul posto i volontari del 118 da Vestone, un’auto medica ed i carabinieri di Idro.