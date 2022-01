Pian Camuno, cade e batte la testa: grave operaio 57enne

(red.) E’ caduto mentre stava lavorando ad un macchinario, battendo violentemente la testa su di esso.

Attimi di paura a Pian Camuno, nel bresciano, per un grave infortunio all’interno della Abra Beta Spa, azienda che produce abrasivi rinforzati.

L’incidente, che è avvenuto nella mattinata di mercoledì 19 gennaio, ha coinvolto un operaio 57enne che è stato soccorso con l’elicottero del 118 e trasferito in condizioni gravi al Civile di Brescia.

In via delle Sorti 10 anche un’ambulanza e di carabinieri di Artogne, impegnati nel rilievo del sinistro insieme con i tecnici di Ats.