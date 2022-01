Rovato, operaio 61enne schiacciato da un quintale di mangime

(red.) Travolto da un sacco da 1200 chilogrammi mentre lavorava nel magazzino dell’azienda di cui è dipendente.

Il brutto infortunio è capitato ad un operaio 61enne, nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio, all’interno della Frabes di Rovato, nel bresciano.

Attorno alle 17,15 è scattato l’allarme in via XXV Aprile: un collega del 61enne ha trovato l’uomo schiacciato sotto al pesante carico di alimenti per la zootecnica.

Sul posto sono intervenuti i volontari dell’ambulanza di Bornato e l’eliambulanza da Brescia ed i vigili del fuoco che hanno rimosso il sacco.

Il ferito, dopo avere ripreso conoscenza, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti sull’incidente anche i tecnici di Ats ed i carabinieri della Compagnia di Chiari.