Cade da una scala e batte la testa, grave operaio bresciano

(red.) Giornata di gravi infortuni sul lavoro quella di mercoledì 12 gennaio. Oltre all’incidente avvenuto alla Frabes di Rovato, in cui è rimasto gravemente ferito un addetto 61enne, un altro caso si è verificato nel milanese, vittima un operaio bresciano di Comezzano Cizzago.

Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il 55enne è caduto da una scala mentre era impegnato nel restauro di un’abitazione a Rodano. L’uomo è precipitato a terra, picchiando violentemente la testa e perdendo conoscenza.

Sul posto sono giunti l’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasportato l’uomo, in codice rosso, all’ospedale San Carlo di Milano, dove si trova ricoverato in prognosi riservata.