Lonato, incidente nel cantiere Tav: tre in ospedale

(red.) La massa di terra mista ad acqua e fango è crollata loro addosso mentre stavano lavorando nel cantiere della Tav a Campagna di Lonato, dove si sta scavando una galleria ferroviaria lunga 7 chilometri che sbuca a Desenzano. Hanno passato terribili minuti di spavento i tre dipendenti della ditta Seli Overseas – appaltatrice dei lavori per il tunnel – che sono stati investiti e in parte sepolti dalla massa fangosa. A soccorrerli hanno per fortuna provveduto i compagni di lavoro, il personale addetto alle emergenze e, poi, i Vigili del Fuoco.

Il fatto è successo poco prima delle 10,30 di sabato e sul posto sono state inviate anche alcune ambulanze e un elicottero del servizio sanitario. Per fortuna i tre, operai e tecnici che hanno 36 e 41 anni, se la sono cavata con lievi ferite, contusioni ed escoriazioni, ma soprattutto con una grande paura. Due sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale Civile e alla Poliambulanza, e il terzo (che è illeso) in codice verde a Desenzano per gli accertamenti del caso.

Stavano effettuando controlli all’imbocco dello scavo della galleria che la Tunnel boring machine, la macchina chiamata Talpa, sta effettuando da più di un anno quando forse i detriti delle precedenti operazioni di scavo li hanno travolti. Le ragioni dello smottamento sono ancora da definire da parte dei tecnici di Ats Brescia e dei carabinieri di Desenzano: l’attività è stata temporaneamente sospesa mentre sono in programma tutte le verifiche necessarie, tra cui anche quelle geologiche.