Cividate, precipita per sei metri: ferito operaio 26enne

(red.) Ha fatto un volo di sei metri, cadendo in una buca all’interno del nuovo impianto in costruzione delle Forge Fedriga, a Cividate Camuno, nel bresciano.

A rimanere gravemente ferito un 26enne friulano, in trasferta di lavoro per

la Vecchiato officine meccaniche, di Gonars, in provincia di Udine.

L’infortunio si è verificato venerdì in via dell’Artigianato, attorno alle 12: il giovane operaio stavo lavorando con alcuni colleghi quando, per cause in fase di accertamento, è precipitato nel vuoto, fino alla base dell’impianto, a sei metri di profondità. Immediato l’allarme lanciato dai presenti: sul posto è atterrato l’elisoccorso che ha trasferito il 26enne al Civile di Brescia. Il giovane ha riportato traumi e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Compagnia di Breno e i tecnici della Medicina del lavoro dell’Ats Montagna per accertare la dinamica del sinistro ed eventuali responsabilità.